Общество |

Зарплата председателя правления Латвийского телевидения (LTV) Иварcа Белте продолжает увеличиваться с 2016 года. Если два года назад она составляла 57 175 евро в год, то в 2017 году эта сумма достигла 74 000 евро, что составляет 6 200 евро ежемесячно, пишет портал Pietiek.com.

Эти цифры свидетельствуют о том, что за последний год на содержание Белте на посту председателя правления Латвийского телевидения из денег налогоплательщиков было потрачено на 30% больше, отмечает портал.

Такое внушительное повышение заработной платы для Белте обеспечил Национальный совет электронных средств массовой информации (NEPLP), который принимает решение по зарплатам руководству общественных СМИ втихую, без публичного оглашения, уточняет Pietiek.com.

Несмотря на резкий рост доходов Белте в 2016 году, LTV под его руководством закончило 2015 год с убытками в размере 1,19 млн евро. Сам Белте отказался комментировать как «жирный» год LTV под своим управлением, так и свое резкое увеличение зарплаты.

Как сообщалось, Государственный контроль заявил, что Национальный совет электронных СМИ нецелесообразно и неэффективно планирует и тратит бюджетное финансирование.

Например, в прошлом году NEPLP получил из госбюджета дополнительно 130 тыс. евро на одноразовый проект по созданию мультимедийной платформы современной латышской музыки, который не был реализован, так как заявку подал один претендент, который позже от проекта отказался.