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С началом купального сезона резко увеличиваются риски несчастных случаев на воде. Спасатели не раз предупреждали жителей об осторожности при отдыхе у водоемов. На этот раз с обращением выступила жительница Бауски Элина, чей муж на днях спас тонувшего ребенка. Женщина призвала родителей не отпускать своих детей купаться одних.

"Милые родители, пожалуйста, присматривайте за своими детьми. Не пускайте их, пожалуйста, на реку одних. Только что муж с соседом спасли мальчика лет 10. Будьте, пожалуйста, внимательны к детям, берегите их. Сегодня повезло, что живем рядом у реки и услышали крики о помощи", - написала женщина.

Люди стали делиться этим сообщением, указывая, что хотелось бы, чтобы к этому призыву прислушались.

В воскресенье в Курземе из пруда было извлечено тело утонувшего ребенка, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Ребенок пошел купаться без присмотра родителей.

В Госполиции сообщили, что утонул мальчик 2006 г. рожд. Несчастный случай произошел в Салдусском крае.

В воскресенье около 17.00 в ГПСС поступил вызов на ул. Вайнёдес в Лиепае, где в озере перевернулась лодка с четырьмя людьми. Спасатели доставили всех их на берег.

Как сообщалось, в конце прошедшей недели из воды были извлечены тела еще пяти человек.