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Министерство юстиции предлагает отказаться от административного ареста пьяных водителей. Ведомство отмечает, что подобная мера наказания является пережитком Советского Союза. В свою очередь, министерство выступает за лишение прав и конфискации авто, пишет Skaties.lv.

Согласно опросу, половина жителей Латвии или 51% поддерживают эту инициативу. Такое предложение не поддерживает 37% населения, а десятая часть опрошенных не дали конкретного ответа по этому вопросу.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Министерство юстиции намерено пересмотреть меру наказания, предусмотренную в Кодексе административных правонарушений за езду в пьяном виде. На данный момент Кодекс, разработанный еще во времена СССР, предусматривает административный арест за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Взамен этой меры возглавляемое Дзинтарсом Расначсом (VL-TB/LNNK) Министерство юстиции планирует перейти на "систему наказания, соответствующую демократическому и правовому государству".