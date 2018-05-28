Латвийцы поддерживают отмену ареста пьяных водителей (8)

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Общество | 28 мая 2018 года, 18:31

Министерство юстиции предлагает отказаться от административного ареста пьяных водителей. Ведомство отмечает, что подобная мера наказания является пережитком Советского Союза. В свою очередь, министерство выступает за лишение прав и конфискации авто, пишет Skaties.lv.

Согласно опросу, половина жителей Латвии или 51% поддерживают эту инициативу. Такое предложение не поддерживает 37% населения, а десятая часть опрошенных не дали конкретного ответа по этому вопросу.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Министерство юстиции намерено пересмотреть меру наказания, предусмотренную в Кодексе административных правонарушений за езду в пьяном виде. На данный момент Кодекс, разработанный еще во времена СССР, предусматривает административный арест за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Взамен этой меры возглавляемое Дзинтарсом Расначсом (VL-TB/LNNK) Министерство юстиции планирует перейти на "систему наказания, соответствующую демократическому и правовому государству".

Комментарии 8
Саня1 час назад
Я за арест, штраф, лишение прав и конфискацию машины одновременно.
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Дефицит интеллекта1 час назад
Нет, как раз арест - гораздо более адекватная мера. А "конфискация" - мера идиотская - пьяный сотрудник сел за служебную фуру - конфискация фуры? Пьяный чиновник сел за служебную машину - конфискация имущества государственной машины в пользу государства? Пьяный селянин сел за трактор - конфискация трактора? Пьяный горожанин сел за убитый запорожец - конфискация запорожца? Пьяный водитель сел за руль троллейбуса - конфискация троллейбуса? Пьяный водитель сел за руль Бентли - конфискация Бентли? Пьяный солдат международного контингента выехал на военной машине на оживленную трассу - конфискация военной машины? Абсурдность сравниваемых ситуаций не прослеживается?
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Svetlana Avvakumova1 час назад
Заголовок долго придумывали?
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