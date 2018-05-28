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На прошлой неделе двое граждан Ирландии напали на сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), после чего руководство СНМП пообещало обеспечить страхование медикам, сообщает KasJauns со ссылкой Latvijas Avīze.

По словам издания, бригада "скорой" отправилась на вызов в старую Ригу, где произошла драка между пьяными местными жителями и двумя ирландцами. Латвийцы пытались успокоить иностранцев, пустив им в лицо перцовый газ.

Бригада "скорой" - шофер и врач - везли обоих пострадавших в больницу, когда те на них напали.

"Это случилось в течение нескольких секунд, хотя мы даже предположить не могли, что такое может случиться", - заявила врач бригаду.

Медик не хотела вдаваться в подробности случившегося, пока идет уголовный процесс. Она добавила, что ее и шофера не просто толкали.

Обоих ирландцев задержала полиция, которая начала уголовный процесс за хулиганство. В пятницу, 25 мая, к 22-летнему и 17-летнему подросткам была применена мера пресечения, несвязанная с лишением свободы. В полиции не рассказали, разрешено ли ирландцам выехать из Латвии.

Между тем, пострадавшим сотрудникам СНМП были выданы больничные листы. Сейчас проводится медицинская экспертиза, чтобы следователи смогли удостовериться в серьезности телесных повреждений у работников "скорой".