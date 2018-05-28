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В понедельник, 28 мая, с 23.00 до вторника, 29 мая 7.00 будут проведены запланированные работы по ремонту водопровода на улице Миера, 2 и 6, сообщает муниципальное предприятие Rīgas ūdens.

В этот промежуток времени водоснабжение будет отключено на промежутке улицы Миера от улицы Бривибас до улицы Палидзибас.

Водоснабжение будет отключено в следующих зданиях:

на улице Миера 2; 4; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 12a; 14; 15; 15k-1; 15k-2; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23 un 25.

Указанное время ремонта может меняться в связи с объемом работы. После возобновления водоснабжения возможно кратковременное помутнение воды. Rīgas ūdens приносит свои извинения клиентам за доставленные неудобства.