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Пользователь Twitter обратился с вопросом к Центру госязыка, могут ли объявления о работе в Латвии быть размещены на сайтах с вакансиями на иностранном языке.

@_vvc Labdien, vai darba sludinājumi drīkst būt tikai svešvalodā, nevis valsts valodā? https://t.co/rpPaHrgvLX — Eddie Spruce (@EddieSpruce) 25 мая 2018 г.

"Добрый день, а объявления о работе могут быть только на иностранном языке, а не на госязыке?", - написал Eddie Spruce, прикрепив ссылку на объявление о работе на русском языке.

Между тем, госучреждение в своем ответе указало, что все объявления о вакансиях должны быть первоначально написаны на латышском.

"Спасибо, проведем проверку. Согласно Закону о госязыке такая информация должна в первую очередь размещаться на госязыке",- отметил Центр Госязыка.

Paldies, veiksim pārbaudi. Saskaņā ar Valsts valodas likumu šādai informācijai primāri jābūt sniegtai valsts valodā. — Valodas centrs (@_vvc) 25 мая 2018 г.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Центр государственного языка (ЦГЯ) создал приложение "Друг языка" для того, чтобы наказывать нарушителей и поощрять удачную практику использования латышского.