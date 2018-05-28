Центру госязыка жалуются на русские объявления о работе (20)

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Общество | 28 мая 2018 года, 18:07

Пользователь Twitter обратился с вопросом к Центру госязыка, могут ли объявления о работе в Латвии быть размещены на сайтах с вакансиями на иностранном языке.

"Добрый день, а объявления о работе могут быть только на иностранном языке, а не на госязыке?", - написал Eddie Spruce, прикрепив ссылку на объявление о работе на русском языке.

Между тем, госучреждение в своем ответе указало, что все объявления о вакансиях должны быть первоначально написаны на латышском.

"Спасибо, проведем проверку. Согласно Закону о госязыке такая информация должна в первую очередь размещаться на госязыке",- отметил Центр Госязыка.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Центр государственного языка (ЦГЯ) создал приложение "Друг языка" для того, чтобы наказывать нарушителей и поощрять удачную практику использования латышского.

Комментарии 20
Ипать Патриотофф1 час назад
Для самых тупых: в тексте объявления конкретно указано: "свободное владение латышским и русским языками - обязательно". Не это ли вас, недопатриотов, так оскорбляет? Ну так без знания русского можете у Ушакова траву стричь - триммеру всё равно, на каком языке с ним разговаривают.
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Человек59 минут назад
Ну а смысл. Скоро война и другой гос. язык...
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шизо1 час назад
мешают жить?
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