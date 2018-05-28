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Пользователи Facebook делятся видео, снятым в рижском микрорайоне Золитуде, как мужчина катает свою собаку на качелях.

Большинство пользователей растрогало трепетное отношение мужчины к своей собаке.

Комментаторы отмечают, что в конкретном дворе многоквартирных домов можно часто встретить этого хозяина, который не чает души в своем питомце.

"Этот дед уже много лет так свою собаку качает! В новостях пару лет назад показывали. Ааааа это тот самый дедок :))) он и в тот день хотел на эти качели засунуть лохматого :)) но там было мокро и он не стал :)) Когда дети внуков давно не привозили :))", - пишут пользователи.