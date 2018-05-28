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Российский режиссер Алексей Учитель, который намерен снять в Латвии художественный фильм про Виктора Цоя, посетил рижскую мэрию, где встретился с ее главой Нилом Ушаковым, который сообщил об этом в соцсетях Twitter и Facebook.

«Знаменитый режиссер Алексей Учитель будет снимать в Риге художественный фильм про Виктора Цоя. Уже с нетерпением ждем премьеру!, - написал Ушаков.

Slavenais režisors Aleksejs Učiteļs uzņems Rīgā mākslas filmu par Viktoru Coju. Ar nepacietību gaidīsim pirmizrādi! Знаменитый режиссер Алексей Учитель будет снимать в Риге художественный фильм про Виктора Цоя. Уже с нетерпением ждем премьеру! pic.twitter.com/MXChcZhVry — Nils Ušakovs • Нил Ушаков (@nilsusakovs) 28 мая 2018 г.

О намерении снять художественный фильм о Викторе Цое известный режиссер объявил летом 2017 года.

Тогда, в интервью информационному агентству ТАСС Учитель рассказал, что главным героем картины станет Янис Фибикс, водитель автобуса, с которым столкнулся "Москвич" Цоя. В свою очередь на роль лидера группы "Кино" никакой актер взят не будет.

"На мой взгляд, потенциал фильма о Цое не меньше, чем у фильма "Высоцкий". Единственное, я хочу сделать эту картину без актера, который играет Цоя", - сказал Учитель.

По словам режиссера, планируемое кино будет так называемым "роадмуви".

Все действие картины будет разворачиваться в течение трех дней, на протяжении которых тело Виктора Цоя после трагического ДТП везли из Риги в Ленинград.