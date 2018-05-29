Общество |

Во вторник, 29 мая, температура воздуха в Латвии повысится до +27..+30 градусов, прохладнее будет только на морском побережье, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха в ночь на вторник составит от +7 до +16 градусов.

В течение дня немного усилится облачность, но на большей части территории страны будет ясная погода. Осадков не ожидается.

В Риге во вторник будет солнечно, температура воздуха ночью составит +11..+16 градусов, а днем воздух прогреется до +29 градусов.

О наступающей жаре и отсутствии осадков предупреждает и синоптик Том Брицис.

"На этой неделе усилится сухость. На карте прогнозируемое количество осадков до полудня воскресенья. У нас ни капли", - написал метеоролог в своем Twitter.

Šonedēļ sausums kļūs arvien lielāks. Kartē prognozētais kopējais nokrišņu daudzums līdz svētdienas pēcpusdienai. Pie mums ne piles. https://t.co/De1h2Vq1FS pic.twitter.com/JYqD0WyrEI — Toms Bricis (@boms_tricis) 28 мая 2018 г.

Вместе с жарой увеличится сухость и пожароопасность. Государственная пожарно-спасательная служба призывает быть осторожными с открытым огнем на природе, так как на большей части территории Латвии ситуация в лесах и полях остается пожароопасной.

фото freeimages.com, pexels.com-Free Download