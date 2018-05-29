Общество |

В начале этого года в Латвии проживало 1,934 млн жителей, что на 15 700 человек меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ). Это чуть меньше, чем проживающих в Саласпилсе. Согласно данным статистики население этого города составляет около 16-ти с лишним тысяч человек.

Численность населения в 2017 году уменьшилась на 0,8%, в 2016 году - на 1%. Горожан в течение года стало на 8300 или 0,6% меньше, сельчан - на 7400 или 1,2% меньше.

Количество умерших превысило количество родившихся на 7900 человек, и это самый большой показатель за последние четыре года. Для сравнения, в 2016 году умерло на 6600 больше человек, чем родилось. В прошлом году в Латвии родилось 20,8 тыс. детей, что на 1 140 меньше, чем годом ранее, а умерло 28, 7 тыс. человек, что на 177 больше.

В результате миграции численность населения Латвии в 2017 году уменьшилась на 7800 человек, в 2016 году - на 12 200.

В прошлом году на жительство в Латвию прибыли 9900 человек, что на 1600 больше по сравнению с 2016 годом, а уехало из страны 17 700 человек, что на 2900 меньше, чем годом ранее.

Среди регионов численность населения сильнее всего сократилась в Латгале - на 5400 человек или 2,0%, но это на 0,3% меньше, чем годом ранее.

ЦСУ отмечает также, что в прошлом году уменьшилась численность жителей всех национальностей, но доля латышей продолжает расти и увеличилась с 62,0% в начале года до 62,2% в конце года. Гражданами являются 85,9% жителей Латвии.

Latvijas Avīze публикует один день в Латвии по данным статистики за 2017 год

Родилось - 57

Умерло - 79

Вернулись - 27

Уехали - 49

Поженились - 36

Развелись - 16

"В 2017 году потеряли почти 17000 жителей. Целый Саласпилс! На этом фоне вопрос о сокращении количества чиновников более чем уместен!", - написала в соцсети Twitter дочь экс-политрепрессированного Дайна Байдекалне, комментируя данные статистики.

2017. gadā esam pazaudējuši 17000 iedzīvotājus. Veselu Salaspili! Un uz šī fona jautājums par ierēdņu skaita samazināšanu ir vairāk nekā vietā! — Daina Baidekalne (@Dainabkalne) May 28, 2018

фото flickr.com, LA