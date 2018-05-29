Twitter возмущен рекламой с российским флагом в маршрутках Риги (28)

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Общество | 29 мая 2018 года, 09:04

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на рекламу в рижских маршрутках — их возмутил российский флаг, демонстрировавшийся на экране телевизора.

Член Национального объединения Байба Бицена опубликовала на своей странице в Twitter фото с рекламой.

"Реклама в микроавтобусе на фоне флага России", - написала она в комментарии к снимкам.

Журналист и публицист Элита Вейдемане была возмущена таким маркетинговым ходом в рижской маршрутке.

"Я что-то не поняла: в Риге уже позволено все? Даже российские флаги?" — спрашивает Вейдемане.

Депутат Рижской думы от фракции "Единства" Олаф Пулкс также выразил недовольство рекламой.

"Пока "Согласие" по ТВ рекламируется как европейские социал-демократы, на экранах управляемых ими "микрушках" — цвета российского флага!" — написал Пулкс.

Однако не все пользователи Twitter были возмущены рекламой. Например, Гунтар Мелушканс нашел ей логичное объяснение, заявив, что она направлена на конкретную часть общества.

"Реклама ведь предназначена для садящихся в маршрутки российских русских и их родственников. Форма соответствует содержанию", — отметил он.

Некий Игорь указал Байбе Бицене на позитивные аспекты рекламы и написал, что повода для недовольства нет.

"Бла-бла, контора обещает выкачивать из России пенсионные деньги, и все равно плохо?" - заявил мужчина.

Другой пользователь поинтересовался, есть ли какие-то ограничения по цветам для рекламы в Латвии.

"В Латвии есть какие-то ограничения на заказ рекламы в цветах российского флага?" - написал некий Инт.

Мужчине ответил Олаф Пулкс, указав, что это отражает интересы партии "Согласие".

"Это показывает позицию и отношение этой "европейской" партии", - отметил депутат Рижской думы.

Напомним, в прошлом году пользователи латвийского сегмента Twitter высказали свое возмущение тем, что на портале рижского самоуправления была опубликована информация о пляже в Вакарбулли, где район расположения упоминается как Усть-Двинск, как это место называлось во времена Российской империи.

Фото: twitter.com/BaibaBicena

Комментарии 28
Алекс1 час назад
Тигры по зоопарку ходят все в георгиеских лентах от хвоста до морды,а Твиттер молчит...
Не раздражает вид сего зверя некоторых озабоченных из латышской соцсети?)))
Удивительно!

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Просто так1 час назад
Что-то я нигде не читала, что российские флаги у нас запрещены. А тем более цвета российского флага. Совсем с ума посходили нацики.
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nelojals1 час назад
В Канаде в лифтах таблички на 8 языкаъ
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