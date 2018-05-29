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Пользователи соцсетей обрушились с критикой на рекламу в рижских маршрутках — их возмутил российский флаг, демонстрировавшийся на экране телевизора.

Член Национального объединения Байба Бицена опубликовала на своей странице в Twitter фото с рекламой.

"Реклама в микроавтобусе на фоне флага России", - написала она в комментарии к снимкам.

Reklāma mikroautobusā uz Krievijas karoga fona. pic.twitter.com/rVryfxv47Z — Baiba Bicēna (@BaibaBicena) 27 мая 2018 г.

Журналист и публицист Элита Вейдемане была возмущена таким маркетинговым ходом в рижской маршрутке.

"Я что-то не поняла: в Риге уже позволено все? Даже российские флаги?" — спрашивает Вейдемане.

es kaut kā nesaprotu: Rīgā jau ir atļauts viss? arī krievu karogi? — Elita Veidemane (@elitaveidemane) 27 мая 2018 г.

Депутат Рижской думы от фракции "Единства" Олаф Пулкс также выразил недовольство рекламой.

"Пока "Согласие" по ТВ рекламируется как европейские социал-демократы, на экранах управляемых ими "микрушках" — цвета российского флага!" — написал Пулкс.

Kamēr Saskaņā TV reklamējas, kā Eiropas socoāldemokrāti, viņu pārvaldītajos mikriņos, ekrāni Krievijas karoga krāsās! https://t.co/g4zRv8kEKd — Olafs Pulks (@Olafs_Pulks) 27 мая 2018 г.

Однако не все пользователи Twitter были возмущены рекламой. Например, Гунтар Мелушканс нашел ей логичное объяснение, заявив, что она направлена на конкретную часть общества.

"Реклама ведь предназначена для садящихся в маршрутки российских русских и их родственников. Форма соответствует содержанию", — отметил он.

Reklāma jau arī domāta mikriņā iekāpušiem Krievijas krieviem vai viņu radiem. Forma atbilst saturam. — Guntars Meluškāns (@GMeluskans) 28 мая 2018 г.

Некий Игорь указал Байбе Бицене на позитивные аспекты рекламы и написал, что повода для недовольства нет.

"Бла-бла, контора обещает выкачивать из России пенсионные деньги, и все равно плохо?" - заявил мужчина.

Blabla, kantoris sola no Krievijas pumpēt ārā pensiju naudu, lai var sildīt Latvijas ekonomiku un tāpat slikti? — Igors (@Pardomatajs) 27 мая 2018 г.

Другой пользователь поинтересовался, есть ли какие-то ограничения по цветам для рекламы в Латвии.

"В Латвии есть какие-то ограничения на заказ рекламы в цветах российского флага?" - написал некий Инт.

Vai Latvijā ir kāds ierobežojums pasūtīt reklāmu Krievijas karoga krāsās? — Ints (@vitaamiins) 27 мая 2018 г.

Мужчине ответил Олаф Пулкс, указав, что это отражает интересы партии "Согласие".

"Это показывает позицию и отношение этой "европейской" партии", - отметил депутат Рижской думы.

Tas parāda attieksmi un nostāju šai “eiropeiskajai”partijai! — Olafs Pulks (@Olafs_Pulks) 28 мая 2018 г.

Напомним, в прошлом году пользователи латвийского сегмента Twitter высказали свое возмущение тем, что на портале рижского самоуправления была опубликована информация о пляже в Вакарбулли, где район расположения упоминается как Усть-Двинск, как это место называлось во времена Российской империи.

Фото: twitter.com/BaibaBicena