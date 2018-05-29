Историк: обнародование мешков ЧК ничего не изменит (5)
Когда будет опубликован список доносчиков Комитета государственной безопасности (КГБ), общество выразит любопытство и, возможно, посмеется или ужаснется друг над другом, но жизнь это не изменит. Об этом в интервью агентству LETA рассказал председатель комиссии по исследованию КГБ латвийской ССР Карлис Кангерис.
Историк уверен, что "мешки ЧК" надо опубликовать, но в них также могут быть и фальсификации.
"Это дело "мешков ЧК" надо наконец-то закрыть, бессмысленно дальше держать его в секрете", - добавил Кангерис.
Также историк отметил, что в исследовании документов были проблемы, которые главным образом связаны с доступом к "мешкам ЧК" - часть картотеки агентов КГБ находится в помещениях Бюро по защите Сатверсме (БЗС). Сотрудники учреждения были против того, чтобы показывать эти документы, поскольку в них упомянуты имена людей и персональные данные. Только 30 ноября 2017 года глава БЗС Янис Майзитис согласился разрешить членам комиссии ознакомиться со всеми документами и картотекой, пояснил Кангерис.
По его словам, тогда члены комиссии стали запрашивать разрешения секретности, которые необходимы для работы в помещениях БЗС. Однако Кангерис указал, что сами документы КГБ не считаются секретными - это подтвердило и бюро. Разрешение секретности было необходимо только для работы в БЗС.
Ранее политический эксперт и член правления партии "Для развития Латвии!" Эдгар Яунупс заявил, что вскрывать архивы КГБ и предавать содержащуюся в них информацию огласке не следует, так как многие фигуранты секретных документов уже умерли и не смогут постоять за себя.