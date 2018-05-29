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Когда будет опубликован список доносчиков Комитета государственной безопасности (КГБ), общество выразит любопытство и, возможно, посмеется или ужаснется друг над другом, но жизнь это не изменит. Об этом в интервью агентству LETA рассказал председатель комиссии по исследованию КГБ латвийской ССР Карлис Кангерис.

Историк уверен, что "мешки ЧК" надо опубликовать, но в них также могут быть и фальсификации.

"Это дело "мешков ЧК" надо наконец-то закрыть, бессмысленно дальше держать его в секрете", - добавил Кангерис.

Также историк отметил, что в исследовании документов были проблемы, которые главным образом связаны с доступом к "мешкам ЧК" - часть картотеки агентов КГБ находится в помещениях Бюро по защите Сатверсме (БЗС). Сотрудники учреждения были против того, чтобы показывать эти документы, поскольку в них упомянуты имена людей и персональные данные. Только 30 ноября 2017 года глава БЗС Янис Майзитис согласился разрешить членам комиссии ознакомиться со всеми документами и картотекой, пояснил Кангерис.

По его словам, тогда члены комиссии стали запрашивать разрешения секретности, которые необходимы для работы в помещениях БЗС. Однако Кангерис указал, что сами документы КГБ не считаются секретными - это подтвердило и бюро. Разрешение секретности было необходимо только для работы в БЗС.

Ранее политический эксперт и член правления партии "Для развития Латвии!" Эдгар Яунупс заявил, что вскрывать архивы КГБ и предавать содержащуюся в них информацию огласке не следует, так как многие фигуранты секретных документов уже умерли и не смогут постоять за себя.