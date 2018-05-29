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Еврокомиссия предложила запретить одноразовые пластиковые бытовые изделия, в первую очередь столовые приборы (ложки и вилки, стаканчики, тарелки), с целью сокращения загрязнения пластиком мирового океана. Об этом заявил в понедельник заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, представляя новый проект "пластиковой директивы" Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

При этом пластиковые бутылки запрещать не будут, но их производителей заставят вложиться в их сбор и переработку.

"Еврокомиссия обеспечит запрет одноразовой пластиковой продукции, для которой существует адекватная замена. Мы определили список из десяти наименований, на которые приходятся 70% всего пластикового мусора в европейских морях", - отметил Тиммерманс.

В этот список вошли пластиковые стаканчики, тарелки, ложки и вилки, трубочки для коктейлей, подносы и ряд других изделий.

"Мы намерены развивать успех, который сопутствовал запрету одноразовых полиэтиленовых пакетов в странах Евросоюза", - заявил Тиммерманс.

Он также подчеркнул, что ЕС не намерен запрещать производство пластиковых бутылок, "но намерен гарантировать, чтобы они максимально часто попадали в переработку".

"В частности, мы намерены создать условия, при которых компании-производители должны участвовать в сборе и переработке пластикового мусора. Еврокомиссия поставила задачу к 2025 году довести переработку до 90% всех произведенных пластиковых бутылок", - сообщил Тиммерманс.

ЕК рассчитывает, что директива сможет вступить в силу уже в этом году после ее одобрения Европарламентом и Советом ЕС.

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