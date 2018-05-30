Общество |

Реформа образования, в результате которой закрываются школы и другие учебные заведения, опустошает латвийское село. Так считает публицист Рита Эва Нашениеце. В своем Facebook она описала историю одной многодетной семьи, которая вынуждена была покинуть место жительства из-за закрытой местной школы.

"Село. Еду мимо брошенного дома. В прошлом году там жила семья. Два мальчика и девочка. Семья латышей, работящая, сельские люди, просто люди, в интернете не сидят, алкоголь не употребляют", - пишет публицист.

По ее словам, теперь этот дом тщательно заколочен, а семья находится далеко.

"Родители больше не смогли терпеливо снести многое, в том числе и то, что детей надо было отвозить в школу "лучшего качества" за несколько десятков километров, и с беспокойством ждать их возвращения домой под покровом ночи. Или самим после долгого рабочего дня приходилось ехать за ними и где-то на полпути перехватывать то одного, то другого", - написала Нашениеце.

По ее словам, те, кто популяризировал "более качественные школы" из Риги не смогли бы и недели выдержать такой ритм, но продолжают с пеной на устах доказывать преимущества "более качественной школы".

"Теперь эта семья уехала. Не знаю, как им живется, но, надеюсь, что хорошо. В любом случае, для них социальный эксперимент, разработанный в кабинетах офисного планктона и стоивший несколько тысяч евро, подошел к концу", - с сожалением написала Нашениеце.

Этим постом поделилось огромное количество пользователей Facebook, многие его прокомментировали, кто-то описывал свою ситуацию, а некоторые из пользователей рассказывали, что им в детстве приходилось пешком добираться до учебных заведений и ничего страшного они в этом не видят.

Пользовательница Ивонна пишет следующее: "Я живу на селе! В ЕС люди села не нужны! По всем аспектам! Начиная с дорог, которые являются самым важным и заканчивая детьми, если у тебя нет транспорта, то жизни здесь больше нет!".

Другие комментаторы ограничиваются лаконичными фразами: "Грустно, ужасно, мне стыдно за наше правительство!".