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9 мая в Риге, около железнодорожной станции Шкиротава, хулиганы разбили стекло в стендах с информацией о жертвах геноцида латышского народа в период с 1941 по 1949 год. Об этом в Twitter сообщает Национальное объединение.

«9 мая на станции Шкиротава вандалы выбили стекло из стендов с информацией о высылке латышей. Об этом проинформировали Госполицию. Райвис Дзинтарс призвал расследовать это дело и привлечь виновных к ответственности», - написано в сообщении.