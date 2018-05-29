Вандалы разбили мемориальный стенд репрессированным латышам (43)

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Общество | 29 мая 2018 года, 11:52

9 мая в Риге, около железнодорожной станции Шкиротава, хулиганы разбили стекло в стендах с информацией о жертвах геноцида латышского народа в период с 1941 по 1949 год. Об этом в Twitter сообщает Национальное объединение.

«9 мая на станции Шкиротава вандалы выбили стекло из стендов с информацией о высылке латышей. Об этом проинформировали Госполицию. Райвис Дзинтарс призвал расследовать это дело и привлечь виновных к ответственности», - написано в сообщении.

Комментарии 43
Светлана1 час назад
Легко догадаться, кто разбил.
Сами нацики и разбили.
Других дураков в Латаии нет.
Любая провокация ради конфронтации!
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Sergey Voronov1 час назад
Помните историю с приклеенным латвийским флагом?Возмущению не было предела,а когда нашли виновника латышского подростка,гнев сменился молчанием....
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До райвиса, как до жирафа доходит?2 часа назад
9, ой ли, разбили, 28 заявил?
Ну, ну - орёл.
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