Вандалы разбили мемориальный стенд репрессированным латышам (43)
Общество | 29 мая 2018 года, 11:52
9 мая в Риге, около железнодорожной станции Шкиротава, хулиганы разбили стекло в стендах с информацией о жертвах геноцида латышского народа в период с 1941 по 1949 год. Об этом в Twitter сообщает Национальное объединение.
«9 мая на станции Шкиротава вандалы выбили стекло из стендов с информацией о высылке латышей. Об этом проинформировали Госполицию. Райвис Дзинтарс призвал расследовать это дело и привлечь виновных к ответственности», - написано в сообщении.
9. maijā vandāļi izdauzījuši stiklus Šķirotavas stacijas piemiņas vietas stendiem ar informāciju par latviešu izvešanām.— Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) 29 мая 2018 г.
Esam informējuši par to @Valsts_policija.@RaivisDzintars aicinājis izmeklēt šo gadījumu un saukt vainīgos pie atbildības. pic.twitter.com/88XfbJdn8d
Сами нацики и разбили.
Других дураков в Латаии нет.
Любая провокация ради конфронтации!
Ну, ну - орёл.