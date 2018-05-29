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Во вторник, 29 мая, Юридическая комиссия Сейма одобрила предложение, предусматривающее штраф на сумму от 25 до 100 евро за использование автоводителем смартфона, планшета или ноутбука за рулем.

В связи с предложенными поправками к законодательству на заседании комиссии был приведен пример аварии в Венгрии, когда водитель микроавтобуса решил воспользоваться соцсетью Facebook.

Поправки подал парламентарный секретарь Министерства сообщения Эдгар Таварс (СЗК), который объяснил, что использование мобильных телефонов за рулем может создать опасные ситуации на дороге.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции предлагает отказаться от административного ареста пьяных водителей. Ведомство отмечает, что подобная мера наказания является пережитком Советского Союза. В свою очередь, министерство выступает за лишение прав и конфискации авто.

Фото: pixabay.com