За смартфоны за рулем будут штрафовать на 100 евро (4)

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Общество | 29 мая 2018 года, 13:14

Во вторник, 29 мая, Юридическая комиссия Сейма одобрила предложение, предусматривающее штраф на сумму от 25 до 100 евро за использование автоводителем смартфона, планшета или ноутбука за рулем.

В связи с предложенными поправками к законодательству на заседании комиссии был приведен пример аварии в Венгрии, когда водитель микроавтобуса решил воспользоваться соцсетью Facebook.

Поправки подал парламентарный секретарь Министерства сообщения Эдгар Таварс (СЗК), который объяснил, что использование мобильных телефонов за рулем может создать опасные ситуации на дороге.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции предлагает отказаться от административного ареста пьяных водителей. Ведомство отмечает, что подобная мера наказания является пережитком Советского Союза. В свою очередь, министерство выступает за лишение прав и конфискации авто.

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Рэкет руллит!35 минут назад
Ну да. Государство штрафов. На бОльшее ума-то не хватает. Штрафы,штрафы, штрафы...
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как быть25 минут назад
таксистам,когда неадекватные пассажиры называют неправильный адрес, а потом перезванивают уточнять, или нетерпеливые - когда им СРОЧНО надо знать где его такси, таких случаев у таксистов тысячу за день, комиссия сейма ездит на госмашинах и от действительности они далеки, единственно что они могут принимать КАРАТЕЛЬНЫЕ меры, а дитё позвонит маме что вернулся со школы она тоже не должна брать трубку, вы идиоты когда возьмётесь за работу
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Latviešu Patriots26 минут назад
Cilvēks, kas pie stūres runā viedtalrunī ir potenciāls noziedznieks!
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