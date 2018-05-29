В Латвии выпускают патриотические мангалы (11)
В честь столетия государства и в преддверии летнего сезона в Латвии начали выпускать патриотические мангалы. Фотографией такого барбекю поделился один из пользователей на своей странице в Facebook.
«Серьезно? На столетие с шашлыком. Божечки», - написал Кристапс Банькис.
Пользователи начали активно комментировать фотографию, указав, что подобные инициативы к столетию Латвии уже практически не удивляют.
«Уже скоро горшки начнут выпускать» - написала одна из комментаторов.
«Очередной массовый психоз латышского народа, связанный со столетием государства. Кошмар!», - написал другой пользователей.
«Уже начинают надоедать все эти латвийские знаки и такой значимый для Латвии знак «100»», - отметила девушка.
«Главное поднять хайп и продать все, что только можно», - написал мужчина.
Как сообщалось, В честь столетия Латвии предприятие Food Union выпустило патриотическое мороженое в цветах государственного флага.
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Давно уж выпущен - "Милда" называется. Знатный унитаз, общественный.