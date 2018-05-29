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В минувшую пятницу, 25 мая, Национальная служба здравоохранения (НЗС) по ошибке выслала приглашения на оплачиваемое государством искусственное оплодотворение 900 женщинам, которые числятся в очереди на процедуру. Об этом на пресс-конференции сообщила директор НЗС Инга Милашевича, пишет KasJauns.

В целом, в Латвии в очереди на искусственное оплодотворение стоят около 2300 женщин. Средний срок ожидания составляет два года.

По словам Милашевичи, женщинам были высланы э-мейлы, в которых указано, что пришла их очередь прийти на процедуру. Вскоре после этого, приглашения отозвали.

Данная ситуация образовалась по причине того, что был своевременно подготовлен список женщин, которым планировалось прислать приглашения позже, но по ошибке они были высланы преждевременно, указала директор НЗС.

"Случившаяся ситуация недопустима и будет проведена проверка службы, чтобы найти виновника и призвать его к ответственности. На данный момент в моем распоряжении есть информация, что это произошло из-за технического сбоя, который был вызван человеческой ошибкой", - отметила Милашевича.

Она также отметила, что технические неполадки не связаны с системой э-здоровья.

По словам директора НЗС, в течение недели служба свяжется с каждой женщиной, которой пришло ошибочное оповещение, и проинформирует о реальном возможном времени для процедуры. Также НЗС проконсультируется с учреждениями, предоставляющими услуги по оплодотворению, чтобы пострадавшие от ошибки женщины смогли прийти на процедуру на полгода раньше, чем в стандартной ситуации.

НЗС выражает глубокое сожаление о случившемся и публично просит прощения у каждой, кого коснулась эта ситуация.

Фото: pixabay.com