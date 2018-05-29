Twitter о перестройке Музея оккупации: может, лучше снести? (3)

фото

Общество | 29 мая 2018 года, 16:51

Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что после длительного подготовительного процесса во вторник символически была начата перестройка рижского Музея оккупации.

Историк Густав Стренга интересуется финансированием музея.

«То, что здание Музея оккупации обновят и перестроят — хорошо, но предоставляет ли государство деньги в том числе на новую экспозицию? А частные музеи тоже будут их создавать с помощью пожертвований? Создать хорошую, качественную экспозицию стоит дорого», - пишет он.

Рада новостям о ремонте в музее специалист по общественным отношениями Даце Балоде.

«Нацонец-то! Выглядит хорошо. Была в Музее Холокоста в Вашингтоне, очень впечатляет. У нас, похоже, будет что-то подобное», - пишет она.

Между тем, пользователь Анджей Мицкевич высказывает противоположное мнение.

«Жаль, что не снос», - пишет он.

Напомним, стоимость проекта перестройки Музея оккупации оценивается в 5,2 млн евро.

Перестройку музея осуществит компания Skonto Būve. Соответствующий договор руководитель агентства Valsts nekustamie īpašumi Роналд Нейманис и член правления Skonto Būve Юрис Петерсонс подписали во вторник на мероприятии, посвященном началу реконструкции музея и строительства мемориала жертвам советской оккупации.

Планируется, что строительство будет завершено в течение 12 месяцев, а музей вернется в свои исторические помещения в 2020 году.

Фото: flickr.com/Maud and John

Комментарии 3
Мдяя7 минут назад
По правильному, по местному надо здание отреставрировать.Потом снести. Построить новое. Вот это будет толковый распил денег. И все при работе
Ответить
шустрый10 минут назад
Испохабили ВСЮ Ратушную площадь новостроем,уже и "Дома Черноголовых"не видно.....переспектива на собор уничтожена....всё ради бабла.А эту мрачную хрень хорошо бы снести,её по любому дерьмом наполнят.
Ответить
Алексменьше минуты назад
Ради 5 млн.евро и соответствующего навара снесли бы пол Старого города.если б не защита Юнеско.
Я все больше и больше убеждаюсь,что латышским прохиндеям при власти и от власти глубоко плевать на Латвию и Ригу в частности,главное,чтобы всегда было обоснование.Будешь тут ,,патриотом,,-на этом сейчас такие деньги заколачиваются-мама.не горюй!
И здравствуй,Монако и Ницца,я весь твой-истинный латыш-патриот!
Ответить