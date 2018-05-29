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Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что после длительного подготовительного процесса во вторник символически была начата перестройка рижского Музея оккупации.

Историк Густав Стренга интересуется финансированием музея.

«То, что здание Музея оккупации обновят и перестроят — хорошо, но предоставляет ли государство деньги в том числе на новую экспозицию? А частные музеи тоже будут их создавать с помощью пожертвований? Создать хорошую, качественную экспозицию стоит дорого», - пишет он.

Tas, ka @okupacijas_muz ēku atjaunos un piebūvi uzbūvēs, ir labi, bet vai valsts piešķirs naudu arī jaunai ekspozīcijai? Vai arī privātais muzejs to veidos ar ziedojumu palīdzību? Labu, kvalitatīvu ekspozīciju izveidot ir dārgi. https://t.co/sV6zn5jAaA — Gustavs Strenga (@agnerts) 29 мая 2018 г.

Рада новостям о ремонте в музее специалист по общественным отношениями Даце Балоде.

«Нацонец-то! Выглядит хорошо. Была в Музее Холокоста в Вашингтоне, очень впечатляет. У нас, похоже, будет что-то подобное», - пишет она.

Beidzot! Izskatās labi. Esmu bijusi Holokausta muzejā Vašingtonā, ļoti iespaidīgi. Mūsējais arī, domājams, būs līdzīgs. https://t.co/UtQeXx5nrP — Dace Balode (@DaceBalode) 29 мая 2018 г.

Между тем, пользователь Анджей Мицкевич высказывает противоположное мнение.

«Жаль, что не снос», - пишет он.

Напомним, стоимость проекта перестройки Музея оккупации оценивается в 5,2 млн евро.

Перестройку музея осуществит компания Skonto Būve. Соответствующий договор руководитель агентства Valsts nekustamie īpašumi Роналд Нейманис и член правления Skonto Būve Юрис Петерсонс подписали во вторник на мероприятии, посвященном началу реконструкции музея и строительства мемориала жертвам советской оккупации.

Планируется, что строительство будет завершено в течение 12 месяцев, а музей вернется в свои исторические помещения в 2020 году.

Фото: flickr.com/Maud and John