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В России был снят документальный фильм "Цветной сектор" о событиях рижских баррикад в январе 1991 года, в ходе которых погибли несколько человек, в том числе кинооператоры Андрис Слапиньш и Гвидо Звайгзне. В российском фильме утверждается, что одним из стреляющих по мирным жителям был бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии, генерал Раймонд Граубе. Об этом пишет Latvijas Avīze со ссылкой на программу Nekā Personīga телеканала TV3.

Авторы фильма "Цветной сектор" пытаются доказать, что кровавые преступления в январе 1991 года совершили не ОМОН или снайперы советских спецслужб, а вооруженные латышские солдаты – свои стреляли по своим, говорится в сюжете программы.

Создатели фильма - российский художник эстонского происхождения Сергей Четвертной, Андрей Татарчук из Латвии, который работал в отделении российского международного информационного агентства "Россия Сегодня" - Baltnews, а также главный редактор российского еженедельника "Российские вести" Дмитрий Ермолаев. Он в Латвии более известен как бывший третий секретарь посольства России, которого в 2005 году Бюро по защите Сатверсме включило в латвийский "черный список".

Премьера фильма состоялась в Московском доме журналистов 15 мая. Публично доступен лишь небольшой трейлер фильма, в котором видно, что героями фильма стали бывший интерфронтовец Виктор Алкснис, еще один включенный в "черный список" Латвии – историк Владими Симиндей, а также командир рижского ОМОНа Чеслав Млинник, отмечает TV3.

В российской прессе создатели фильма радуются тому, что рассказанное этими и другими людьми легло в основу удивительных открытый фильма. В первую очередь факта, что в январе 91-го года в Риге, как и в 2014 году на Украине на Майдане, действовали неизвестные снайперы, которые обстреливали мирных жителей, повествует Nekā Personīga.

Ермолаев в фильме утверждает, что знает имена двух стрелявших. Первый - покончивший с собой земессарг Дидзис Мейерос, второй - бывший генерал армии Раймонд Граубе. Сам Граубе категорически отрицает эти утверждения и называет их ложью "в стиле Геббельса".

Другой создатель фильма Андрей Татарчук в разговоре с Nekā Personīga отрицает, что фильм очерняет Латвию. По его словам, с помощью такого исследования он хотел рассказать, как организовываются псевдореволюции.

Начальница управления генереальной прокуратуры по расследованию особо важных преступления Рита Аксенок была главной, кто расследовал зверства ОМОН в Латвии, говорится в сюдетею Посмотрев фильм, Аксенок назвала открытия создателей абсолютной ложью, которая распространяется, чтобы очернить Латвию.

Самым трагичным днем рижских баррикад 91-го года стало 20 января, когда бойцы ОМОНа пытались захватить здание Министерства внутренних дел. В перестрелке в центре Риги погибли пять человек: школьник Эдийс Риекстиньш, два сотрудника органов внутренних дел - Владимир Гомонович и Сергей Кононенко, а также операторы Рижской киностудии Андрис Слапиньш и Гвидо Звайгзне.

С 1997 года 20 января отмечается в Латвии как день памяти защитников баррикад.

Фото: flickr.com/ilze long