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Чувство принадлежности латвийцев к государству чаще всего основано на природе, свидетельствует опрос компании по исследованиям общественного мнения "Kantar TNS".

95% жителей Латвии в возрасте от 15 до 74 лет заявили, что именно природа способствует их позитивному отношению к Латвии и формирует чувство принадлежности к государству.

Примерно 90% считают, что чувство принадлежности формируют культурно-историческое наследие, края Латвии, чистая ухоженная среда, детские воспоминания.

Независимо от возраста, национальности, образования и места жительства, все респонденты положительно оценивают роль перечисленных факторов в формировании чувства принадлежности к Латвии.

По словам эксперта "Kantar TNS" Инги Приедолы, это характерно не только для латышей, но и для представителей других национальностей, а вот оценка государственной системы отличается в зависимости от национальности.

Латыши чаще оценивают Латвию-государство как свой исторический дом, дружественное и спокойное место, а нелатыши отмечают европейские ценности и считают Латвию хорошим местом для развития, сказала Приедола. По ее мнению, жители Латвии больше похожи между собой, чем принять думать.

Опрос проводился в декабре 2017 года, в нем участвовали 809 человек.