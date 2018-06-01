В соцсетях назвали два "шокирующих момента" на дорогах Латвии (2)
Вернувшись после долгого отсутствия, житель Латвии Янис Балтиньш назвал две проблемы, которые шокировали его - это ямы на дорогах и агрессивное вождение. Об этом молодой человек написал в Twitter.
"После долгого отсутствия и путешествий, на машине вернулся в Латвию, где меня шокировали два момента: в Латвии надо всегда смотреть на асфальт (Так как ямы, даже которых где-то и нет, ты их находишь на инстинктивном уровне) и агрессивное вождение (которое через пару дней к тебе самому прилипает)", - пишет Янис.
Pēc ilgākas pabūšanas prom un ceļojumos, ar auto atgriežoties LV, man ir divi šoka momenti: Latvijā ir jāsāk skatīties uz asfaltu (jo bedres, kuru citur vienkārši nav un tu no šī fakta atradinies jau instinktu līmenī) un agresīva braukšana (kas pēc pāris dienām pašam pielīp).— Jānis Baltiņš (@Snowtales) May 29, 2018
Пользователь Андзей Мик с ним не согласился:"По поводу агрессивного вождения не монял. Сколько приходилось бывать в других странах, там еще хуже. За последние 10 лет в Латвии все основательно изменилось",
Автор поста указал, что да, скорее не агрессивно, а нервозно водят машины: "Куда-то бегут, бессмысленно меняют полосу движения, нетерпеливые, что-то хотят доказать. И эта нервозность волей-неволей к тебе прилипает".
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Нервничали при этом только мы.)))