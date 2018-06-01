В соцсетях назвали два "шокирующих момента" на дорогах Латвии (2)

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Общество | 1 июня 2018 года, 10:45

Вернувшись после долгого отсутствия, житель Латвии Янис Балтиньш назвал две проблемы, которые шокировали его - это ямы на дорогах и агрессивное вождение. Об этом молодой человек написал в Twitter.

"После долгого отсутствия и путешествий, на машине вернулся в Латвию, где меня шокировали два момента: в Латвии надо всегда смотреть на асфальт (Так как ямы, даже которых где-то и нет, ты их находишь на инстинктивном уровне) и агрессивное вождение (которое через пару дней к тебе самому прилипает)", - пишет Янис.

Пользователь Андзей Мик с ним не согласился:"По поводу агрессивного вождения не монял. Сколько приходилось бывать в других странах, там еще хуже. За последние 10 лет в Латвии все основательно изменилось",

Автор поста указал, что да, скорее не агрессивно, а нервозно водят машины: "Куда-то бегут, бессмысленно меняют полосу движения, нетерпеливые, что-то хотят доказать. И эта нервозность волей-неволей к тебе прилипает".

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фото freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 2
Светлана1 час назад
Насчет нервных водителей: была приятно поражена невозмутимостью водителей Аликанте. Когда мы загружали вещи в такси в аэропорт, - а это было на единственной полосе оживленной улицы, и нас никак было не объехать - таксист спокойно, не торопясь, укладывал багажник наши чемоданы, а остальные 7 или 8 машин и один автобус спокойно ждали. Потом он не спеша сел, пристегнулся, и все поехали.
Нервничали при этом только мы.)))
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Alex24 минуты назад
Однажды я прокатился до Москвы,"порулил" по городу и вернулся .Мне показалось ,что в Риге - автоРАЙ !
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