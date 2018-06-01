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Вернувшись после долгого отсутствия, житель Латвии Янис Балтиньш назвал две проблемы, которые шокировали его - это ямы на дорогах и агрессивное вождение. Об этом молодой человек написал в Twitter.

"После долгого отсутствия и путешествий, на машине вернулся в Латвию, где меня шокировали два момента: в Латвии надо всегда смотреть на асфальт (Так как ямы, даже которых где-то и нет, ты их находишь на инстинктивном уровне) и агрессивное вождение (которое через пару дней к тебе самому прилипает)", - пишет Янис.

Pēc ilgākas pabūšanas prom un ceļojumos, ar auto atgriežoties LV, man ir divi šoka momenti: Latvijā ir jāsāk skatīties uz asfaltu (jo bedres, kuru citur vienkārši nav un tu no šī fakta atradinies jau instinktu līmenī) un agresīva braukšana (kas pēc pāris dienām pašam pielīp). — Jānis Baltiņš (@Snowtales) May 29, 2018

Пользователь Андзей Мик с ним не согласился:"По поводу агрессивного вождения не монял. Сколько приходилось бывать в других странах, там еще хуже. За последние 10 лет в Латвии все основательно изменилось",

Автор поста указал, что да, скорее не агрессивно, а нервозно водят машины: "Куда-то бегут, бессмысленно меняют полосу движения, нетерпеливые, что-то хотят доказать. И эта нервозность волей-неволей к тебе прилипает".

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