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Согласно последним прогнозам Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды, в конце этой недели в Латвии вновь усилится жара.

В выходные дни в Латвию поступит теплый воздух с запада. Возможны небольшая облачность, кратковременный дождь и грозы. Самая жаркая погода ожидается в воскресенье, когда температура воздуха повысится до +25 +29 градусов, прохладнее будет на побережье.

На следующей неделе в Латвию вновь поступит более прохладный воздух, осадков будет мало, возможны заморозки.

Фото: flickr.com/Jani Halinen