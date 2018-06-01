Будет жарко: синоптики рассказали о погоде на выходных (1)
Общество | 1 июня 2018 года, 09:09
Согласно последним прогнозам Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды, в конце этой недели в Латвии вновь усилится жара.
В выходные дни в Латвию поступит теплый воздух с запада. Возможны небольшая облачность, кратковременный дождь и грозы. Самая жаркая погода ожидается в воскресенье, когда температура воздуха повысится до +25 +29 градусов, прохладнее будет на побережье.
На следующей неделе в Латвию вновь поступит более прохладный воздух, осадков будет мало, возможны заморозки.
Фото: flickr.com/Jani Halinen
Душегубка опять((
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