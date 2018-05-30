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В Салдусе 30 мая столбик термометра поднялся до +29,3 градуса, и такая температура в этом городе в мае зафиксирована впервые за всю историю метеонаблюдений.

До +29,3 градуса прогрелся воздух и в Стенде, где побит рекорд температуры для этого дня.

Ранее рекордным был 1995 год, когда 29 мая в Латвии была зафиксирована температура +30,6 градусов.

Во вторник по всей стране, кроме побережья, воздух прогрелся до +27..+30 градусов. В центре Риги было +28,5 градуса.

Согласно последним прогнозам, в конце этой недели в Латвии вновь усилится жара.

В выходные дни, 2 и 3 июня, в Латвию поступит теплый воздух с запада. Возможны небольшая облачность, кратковременный дождь и грозы. Самая жаркая погода ожидается в воскресенье, когда температура воздуха повысится до +25..+29 градусов, прохладнее будет на побережье.

На следующей неделе в Латвию вновь поступит более прохладный воздух, осадков будет мало, возможны заморозки.

Фото: pixabay.com