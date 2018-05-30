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В Санкт-Петербурге прошел юношеский турнир памяти Анатолия Рахлина (советский и российский тренер по дзюдо), и там успешно выступили латвийские дзюдоисты, сообщает клуб дзюдо Lido на своей странице в Facebook.

Среди 300 молодых мастеров татами из 16 стран латвийская спортсменка Эвелина Граумане стала лучшей в весовой категории до 62 килограммов, а другой представитель Латвии Даниил Васильев занял третье место.

На турнире присутствовал президент России Владимир Путин, у которого ранее Анатолий Рахлин на протяжении 11 лет был наставником. Глава России аплодировал победе латвийских дзюдоистов.

Фото: judo-lido.lv, vnnews.ru