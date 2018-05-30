Депутат оппозиции допускает референдум по реформе Шадурскиса (9)

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Общество | 30 мая 2018 года, 12:35

Поправки к закону об образовании, предусматривающие обучение в школе с шести лет, должны быть приняты уже до конца июня, чтобы их можно было начать реализовывать уже с нового учебного года, заявил министр образования Карлис Шадурскис.

Между тем, депутат Сейма Андрей Клементьев от оппозиционной партии "Согласие", которая критикует идею о начале обучения с шестилетнего возраста, подчеркнул, что до конца работы Сейма нынешнего созыва осталось всего 10 пленарных заседаний.

"Мы хорошо понимаем, что сейчас идет предвыборный этап. Так что делать такую реформу наспех не стоит", — пояснил Клементьев.

Он добавил, что на сегодняшний день в Сейме есть 34 депутата, которые готовы подписать просьбу президенту Латвии не провозглашать этот законопроект.

"Это значит, что треть от числа депутатов остановит вступление этого закона в силу и у президента не будет права его подписать", - пояснил Клементьев.

Он также допускает, что по этому вопросу может быть организован референдум.

"У нас два пути - или мы идем на референдум и узнаем мнение общественности о реформе или откладываем ее на полгода и спокойно начинаем об этом дискутировать в парламенте", - уточнил Клементьев.

Источник: lsm.lv

Комментарии 9
Cветлана41 минуту назад
Ох, уж это Согласие! Как оно изображает правозащитную деятельность!
Какой референдум по шестилеткам? Там есть вариант - если врач даёт справку, что ребёнок не готов, так никто его силком в школу не потащит.
А по реформе латышизации русских школ референдум /действительно нужный и важный/, - инициировать слабо?
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Факт33 минуты назад
До тебя барана,Не когда не дойдет,тот факт,что прежде чем такого рода реформу продумать,надо,в начале, ее до конца продумать,а не выпускать на пол пути!Учителей,идиота кусок,в стране и так не хватает!Представь хоть на миг,что будет,когда учителя на ломаном латышском,начнут преподавать предметы?А если будет, какой либо предмет,преподавать,обиженный на все русское русофоб вроде тебя?Ты считаешь это нормальным,если дети,перестанут уважать собственных родителей?Забудут свои гены и тому подобное? Хотя чего это я?Нашел у кого спрашивать!
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Alex24 минуты назад
Референдум ? Шо цэ таке ?Особливо ,если он по теме ,которая касается "негров" ?Перепуганная латышская нация быстро решила вопрос "референдумов" после известного референдума по русскому ,как второму языку.Президент - амёба,на него даже не стоит ставить.Так к чему господин Клементьев это ШОУ ?
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