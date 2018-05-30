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Поправки к закону об образовании, предусматривающие обучение в школе с шести лет, должны быть приняты уже до конца июня, чтобы их можно было начать реализовывать уже с нового учебного года, заявил министр образования Карлис Шадурскис.

Между тем, депутат Сейма Андрей Клементьев от оппозиционной партии "Согласие", которая критикует идею о начале обучения с шестилетнего возраста, подчеркнул, что до конца работы Сейма нынешнего созыва осталось всего 10 пленарных заседаний.

"Мы хорошо понимаем, что сейчас идет предвыборный этап. Так что делать такую реформу наспех не стоит", — пояснил Клементьев.

Он добавил, что на сегодняшний день в Сейме есть 34 депутата, которые готовы подписать просьбу президенту Латвии не провозглашать этот законопроект.

"Это значит, что треть от числа депутатов остановит вступление этого закона в силу и у президента не будет права его подписать", - пояснил Клементьев.

Он также допускает, что по этому вопросу может быть организован референдум.

"У нас два пути - или мы идем на референдум и узнаем мнение общественности о реформе или откладываем ее на полгода и спокойно начинаем об этом дискутировать в парламенте", - уточнил Клементьев.

Источник: lsm.lv