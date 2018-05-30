Дал в долг более миллиона евро: накопления и долги убитого Бункуса (3)

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Общество | 30 мая 2018 года, 14:36

30 мая возле Братского кладбища в Риге совершено убийство - застрелен администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус. По информации СМИ, в последнее время его имя фигурировало в связи с ликвидацией Trasta komercbanka, а котором за полгода работы он получил 2,9 млн евро.

Согласно налоговой декларации Бункуса за 2016 год, в Риге ему принадлежала земля (совместное владение) и два нежилых помещения (одно из которых в совместном владении). В Марупе в собственности Бункуса находятся три земельных участка и постройки. Также у него есть квартира в Салдусе, пишет rus.tvnet.lv.

Администратор неплатежеспособности владел одной акцией в жилом кооперативе Elizabetes 27 стоимостью в 42,69 евро.

В своей декларации Бункус также указал, что на его имя зарегистрирован автомобиль Range Rover 2013 года.

В качестве накоплений указаны 88 269 евро на счету в банке Luminor, и 423 евро в банке Nordea.

Будучи адвокатом он заработал 84 619 евро, а доходы от его хозяйственной и коммерческой деятельности составили 10 049 евро.

Также в декларации упоминаются два денежных подарка от брата Кристапа Бункурса в размере 27 000 евро и от отца Оярса Бункурса – 71 998 евро.

Бункус задекларировал свои долговые обязательства перед 6 организациями или людьми на сумму 527, 374 евро.

Также он оформил два займа на общую сумму в 1, 355 836 евро.

Фото: db.lv

Комментарии 3
Алекс43 минуты назад
Уже смешно.Дал в долг миллион!!!
И ТБ депутаты сразу стали ,,должниками,,,заработав кто по з00 тыс,кто 500 тыс.евро.
Старая схема по легализации преступно нажитых средств.
И якобы дающему хорошо-деньги ушли в тень.Варка в Минюсте идет нешуточная.

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Хек33 минуты назад
А вот бы эта смерть жирного кота было только началом разборок пауков в банке?!
Было бы здорово если бы бункусом дело не кончилось, ведь еще столько спрудсов осталось.
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Светлана18 минут назад
Так за что ж его тогда? Он по-честному с этих 2,9 млн /за вычетом всех налогов с них/ расплатился с "работодателем", а себе отставил саму малость....так, на жизнь....вернее, на поминки...вот ить....
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