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Продолжительная жаркая погода и засуха вызывают угрозу для посевов зерновых и травы, предназначенной на корм скоту, сообщили в Латвийском центре консультаций и образования на селе (ЛЦКОС).

Из-за жаркой погоды раньше обычного выколосились озимые, местами уже цветет рожь. Засуха ухудшает способность растений получать питательные вещества из почвы.

"Из-за сильной засухи зерновые сбрасывают нижние листья, они быстрее засыхают, из-за этого поверхность фотосинтеза уменьшается, теряется потенциал урожая. Если засушливый период продолжится и усилится, потери урожая станут необратимыми", - пояснил руководитель отдела растениеводства ЛЦКОС Оскар Балодис.

Самая критическая ситуация сейчас в Курземе, где яровые засыхают, а траве грозит выгорание. Если засуха продолжится, скошенные луга выгорят. Для скота это означает, что год будет голодным, добавила руководитель Кулдигского бюро ЛЦКОС Дайга Меллере.

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