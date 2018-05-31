Общество |

31 мая, пройдут ежегодные организуемые Полицией безопасности (ПБ) антитеррористические учения с целью проверить способность государственных учреждений к реагированию, если в месте массового скопления людей произошел теракт.

В учениях примут участие представители ПБ, Госполиции, Национальных вооруженных сил, Государственной пожарно-спасательной службы, Службы неотложной медицинской помощи, Государственной пограничной охраны, МИД, Генеральной прокуратуры и полиции самоуправления Риги.

Ранее столь масштабные учения прошли в прошлом году в торговом центре "Mols". Учения проводятся так, чтобы не создавать неудобств населению.

фото flickr.com