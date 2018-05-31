В центре Риги пройдут антитеррористические учения (12)
Общество | 31 мая 2018 года, 07:55
31 мая, пройдут ежегодные организуемые Полицией безопасности (ПБ) антитеррористические учения с целью проверить способность государственных учреждений к реагированию, если в месте массового скопления людей произошел теракт.
В учениях примут участие представители ПБ, Госполиции, Национальных вооруженных сил, Государственной пожарно-спасательной службы, Службы неотложной медицинской помощи, Государственной пограничной охраны, МИД, Генеральной прокуратуры и полиции самоуправления Риги.
Ранее столь масштабные учения прошли в прошлом году в торговом центре "Mols". Учения проводятся так, чтобы не создавать неудобств населению.
фото flickr.com
Ты вообще ночами хоть спишь?Как не зайдешь,в любое время,дня и ночи,этот убогий нацик уже тут!Либо под твоим ником целая банда работает????Кому интересно,кроме твоего любовника,тут твое мнение?Либо тебе в реальной жизни поговорить не с кем,петушок?
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Ты сам петушок главное успокойся!И иди зубки почисти,а то вонь такая стоит, изо рта,задохнутся можно!))))
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Она лижет анус
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