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Настолько нехарактерная для мая жара говорит о том, что лето, в целом, будет теплым и солнечным, а полтора летних месяца будут сухими. Об этом в своем блоге написал латгальский фенолог Вилис Букшс, сообщает KasJauns.

По его словам, мороз в конце февраля и в марте также указывал на солнечное лето.

"Если следить за природными знаками, в этом году лето будет умеренно теплым. Весна прошла без крупного половодья, а это - знак, что в августе увеличится количество осадков", - заявил Букшс.

Фенолог отметил, что в июне температура воздуха будет близка к норме, однако месяц будет суше, чем обычно. На Лиго также будет тепло, возможен кратковременный грозовой дождь.

По словам Букшса, июль выдастся теплым и даже жарким. Также в этом месяце пройдет много ливней. Август обещает быть теплым и солнечным, в первой половине месяца возможны сильные грозы. Во второй половине августа погода будет теплой, солнечной и сухой. Фенолог отметил, что, возможно, третий месяц лета станет самым солнечным августом за последние годы, однако усилится риск лесных пожаров.

Сентябрь также обещает быть приятным и солнечным. В первой половине месяца возможны небольшие грозы. Во второй половине сентября ночи будут прохладными, а под конец месяца наступят и первые осенние морозы.

Фото: flickr.com/massimo ankor