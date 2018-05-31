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В субботу, 26 мая, около полуночи во время патруля Агенскалнса работники Земгальского участка Рижской полиции самоуправления заметили автомобиль Volkswagen, который ехал очень неуверенно. Полицейские решили остановить водителя, пишет NRA.

Выяснилось, что пассажир автомобиля в день происшествия употреблял спиртные напитки и поэтому решил не садиться за руль своей машины, а доверить вождение транспортного средства незнакомцу, которого он встретил в круглосуточном магазине.

Молодой человек согласился подвезти мужчину до дома, несмотря на то, что сам до этого употреблял алкоголь. Когда полицейские попросили у него предъявить водительские права, тот сказал, что забыл их дома. Однако, при проверке персональных данных, выяснилось, что "водитель" их вовсе не получал.

На место были вызваны работники Госполиции для проведения дальнейших процессуальных действий.