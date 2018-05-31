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Согласно результатам новейшего исследования „Компас розничной торговли Maxima”, 87% жителей придают важное значение здоровому повседневному питанию. Причем для женщин употребление полезных продуктов важнее, чем для мужчин.

Примерно треть респондентов (30%) заявила, что следование здоровому образу – сложный и хлопотный процесс, столько же (30%) соблюдают его правила, а 27% опрошенных считают, что к здоровому образу жизни должны стремиться все. Респонденты в возрасте от 64 лет 74 больше заботятся о своем здоровье. Примерно 40% представителей этой возрастной группы следуют здоровому образу жизни, 37% заявили, к этому должны стремиться все.

Предпочтение – экологичным продуктам

Многие респонденты отметили, что готовы платить больше за экологически чистые и полезные продукты – главным образом за овощи, фрукты и мясные изделия (соответственно 44%, 41% и 39% опрошенных). Остальные группы продуктов упоминались реже. “Для большинства опрошенных важно, чтобы употребляемые им фрукты и овощи были выращены в Латвии. Так, фруктам латвийского происхождения отдают предпочтение 64% опрошенных, овощам – 72%”, – отметила директор Департамента бизнес-аналитики “Maxima Latvija” Зане Кактиня.

Между тем примерно треть жителей (29%) не готова платить больше за экологически чистые и полезные продукты. Принимая во внимание повышение ценовой чувствительности покупателей, компания ”Maxima Latvija” снизила цены.

Маркировка, вызывающая доверие

В рамках исследования специалисты компании постарались выяснить восприятие покупателями маркировки продуктов: свидетельствует ли, на их взгляд, маркировка о качестве и пользе продукта. Более половины опрошенных (51%) считают, что о пользе продукта говорит маркировка “Зеленая ложка”, у 48% доверие вызвают продукты с маркировкой “Латвийский экопродукт”.

“Мнение респондентов о маркировке в целом неоднозначно – не все перечисленные обозначения воспринимаются ими как гарантия полезных свойств продукта. Почти каждый десятый респондент (9%) считает, что ни одна из названных маркировок не свидетельствует о пользе продукта,” – комментирует результаты исследования учредитель OnPlate, сертифицированный специалист по питанию Лига Балоде.

Любопытно отметить, что маркировке BIO и EKO доверяют менее половины опрошенных (46%). Лишь 2% жителей полностью верят этим двум обозначениям.

Для здорового образа жизни – прогулки и велосипед

Многие участники опроса утверждают, что вести здоровый образ жизни им больше всего помогают прогулки на свежем воздухе и езда на велосипеде. Пешие прогулки любят совершать 36% жителей. Примерно пятая часть (18%) ежедневно преодолевает большие расстояния, 18% делает это несколько раз в неделю. Ездят на велосипеде 18% респондентов: ежедневно – 7%, несколько раз в неделю– 11%.

Исследование проведено в сотрудничестве с центром маркетинга и исследований общественного мнения SKDS в апреле 2018 года. В ходе исследования было опрошено 1005 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

„Компас розничной торговли Maxima” – это всеобъемлющий обзор отрасли розничной торговли, в котором эксперты ”Maxima Latvija” дают свою оценку ситуации в сфере розничной торговли и анализируют тенденции развития этой сферы.

Обзор подготовлен на основании данных, предоставленных ”Maxima Latvija”, при участии лучших экспертов центра маркетинга и исследований общественного мнения SKDS, а также с использованием данных Центрального статистического управления. „Компас розничной торговли Maxima” состоит из трех частей.

В первой части дается оценка влияния экономики Латвии на сферу розничной торговли.

Вторая часть представляет собой анализ покупательских предпочтений жителей Латвии и влияния макроэкономических показателей на эти предпочтения.

Третья часть посвящается актуальным вопросам отрасли. Новейший обзор отражает отношение жителей к здоровому образу жизни.