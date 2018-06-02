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Штаб защиты русских школ в субботу, 2 июня, проводит очередную акцию против перевода всех школ на латышский язык обучения. Как указано на странице мероприятия в Faceboo. В мероприятии приняло участие несколько сотен человек.

Шествие в защиту русского образования на этот раз посвящено Дню защиты детей. Люди пришли с плакатами "У каждого есть право на родной язык", "Нет реформам, нет репрессиям", участники шествия бьют в барабаны.

После короткого митинга у памятника Стрелков участники пошли мимо памятника Свободы к Кабинету министров.