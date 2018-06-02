Вот пролетят в этом году нацики на выборах, - и, варбут, конфликтов на национальной почве и в Риге не будет!И в Латвии тоже!
ФОТО и ВИДЕО: защитники билингвального образования провели шествие (48)
Общество | 2 июня 2018 года, 14:03
Штаб защиты русских школ в субботу, 2 июня, проводит очередную акцию против перевода всех школ на латышский язык обучения. Как указано на странице мероприятия в Faceboo. В мероприятии приняло участие несколько сотен человек.
Шествие в защиту русского образования на этот раз посвящено Дню защиты детей. Люди пришли с плакатами "У каждого есть право на родной язык", "Нет реформам, нет репрессиям", участники шествия бьют в барабаны.
После короткого митинга у памятника Стрелков участники пошли мимо памятника Свободы к Кабинету министров.
865
Ответить
Обязательно придем...
856
Ответить
Снова гавно не добитое вылезло!!!(с этим недоноском просто не надо вступать в переписку и он сам тогда сдохнет.
546
Ответить
Показать все (48)