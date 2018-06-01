В субботу состоится шествие в защиту билингвального образования (10)
Общество | 1 июня 2018 года, 09:43
Штаб защиты русских школ в субботу, 2 июня, проведет очередную акцию против перевода всех школ на латышский язык обучения. Как указано на странице мероприятия в Facebook, организаторы надеются собрать не менее 10 тысяч человек.
Шествие в защиту русского образования состоится в эту субботу 2 июня в 12.00 и будет посвящено Дню защиты детей.
После короткого митинга у памятника Стрелков участники пройдут о мимо памятника Свободы к Кабинету министров.
Снова гавно не добитое вылезло!!!(с этим недоноском просто не надо вступать в переписку и он сам тогда сдохнет.
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Обязательно придем...
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Вот пролетят в этом году нацики на выборах, - и, варбут, конфликтов на национальной почве и в Риге не будет!И в Латвии тоже!
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