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Штаб защиты русских школ в субботу, 2 июня, проведет очередную акцию против перевода всех школ на латышский язык обучения. Как указано на странице мероприятия в Facebook, организаторы надеются собрать не менее 10 тысяч человек.

Шествие в защиту русского образования состоится в эту субботу 2 июня в 12.00 и будет посвящено Дню защиты детей.

После короткого митинга у памятника Стрелков участники пройдут о мимо памятника Свободы к Кабинету министров.