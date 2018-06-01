В субботу состоится шествие в защиту билингвального образования (10)

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Общество | 1 июня 2018 года, 09:43

Штаб защиты русских школ в субботу, 2 июня, проведет очередную акцию против перевода всех школ на латышский язык обучения. Как указано на странице мероприятия в Facebook, организаторы надеются собрать не менее 10 тысяч человек.

Шествие в защиту русского образования состоится в эту субботу 2 июня в 12.00 и будет посвящено Дню защиты детей.

После короткого митинга у памятника Стрелков участники пройдут о мимо памятника Свободы к Кабинету министров.

Комментарии 10
новичок для недобитков2 часа назад
Снова гавно не добитое вылезло!!!(с этим недоноском просто не надо вступать в переписку и он сам тогда сдохнет.
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кирдык1 час назад
Обязательно придем...
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Светлана1 час назад
Вот пролетят в этом году нацики на выборах, - и, варбут, конфликтов на национальной почве и в Риге не будет!И в Латвии тоже!
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