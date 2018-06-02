ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ: защитники билингвального образования проводят шествие (39)
Общество | 2 июня 2018 года, 10:43
Штаб защиты русских школ в субботу, 2 июня, проводит очередную акцию против перевода всех школ на латышский язык обучения. Как указано на странице мероприятия в Facebook, организаторы надеются собрать не менее 10 тысяч человек.
Шествие в защиту русского образования на этот раз посвящено Дню защиты детей. Люди идут с плакатами "У каждого есть право на родной язык", "Нет реформам, нет репрессиям", участники шествия бьют в барабаны.
После короткого митинга у памятника Стрелков участники пошли мимо памятника Свободы к Кабинету министров.
Обязательно придем...
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Вот пролетят в этом году нацики на выборах, - и, варбут, конфликтов на национальной почве и в Риге не будет!И в Латвии тоже!
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Снова гавно не добитое вылезло!!!(с этим недоноском просто не надо вступать в переписку и он сам тогда сдохнет.
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