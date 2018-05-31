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Латвийский асфальт подвергся испытанию жарой - из-за погоды начинают портиться дороги. Предприятие Latvijas valsts ceļi просит водителей быть осторожнее, поскольку из-за высоких температур асфальт на латвийских дорогах начал плавиться.

В жаркие дни асфальт может нагреваться до +50 градусов, и битум, входящий в его состав, тает. В результате дорога становится скользкой, как при гололеде, и на высоких скоростях автомобиль может занести и все закончится аварией.

Особенно страдают те дороги, которые и без того не отличались хорошим качеством. Дороги в плохом техническом состоянии, где выбоины обработаны битумной эмульсией, плавятся в первую очередь.

Отмечается, что в Риге таких опасных дорог нет. В основном проблема касается государственных дорог за пределами столицы.

Как и зимой, чтобы улучшить сцепление с поверхностью асфальта и обезопасить движение, те места, где качество дорог особенно страдает, периодически посыпают песком или гравием.

Автолюбителям также напоминают, что при высоких температурах воздуха нужно непременно обращать внимание на техническое состояние машины. В первую очередь нужно проверить работоспособность системы охлаждения автомобиля, поскольку при перегреве охлаждающая жидкость может выливаться из системы. Это приводит и к ухудшению сцепления с дорогой, кроме того, испаряясь, охлаждающая жидкость может ухудшить водителю обзор.

Необходимо также проверить качество тормозной системы машины: когда последний раз происходила замена тормозной жидкости и тормозных колодок автомобиля.

Фото: pixabay.com