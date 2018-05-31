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Facebook закрыл страницу Saskaņa Online, на которую активно жаловались пользователи соцсети, сообщает телеканал TV3.

Журналист и руководитель исследовательского центра Re:Baltica Инга Сприньге рассказала телеканалу, что люди прислали информацию о внезапном переименовании страницы на Facebook Riga Online в Saskaņa Online.

TV3 отмечает, что партия "Согласие" таким образом страницу изначально неполитического содержания начала использовать для собственной рекламы, но добилась противоположного эффекта - теперь страница закрыта.

О существовании странички теперь говорят только комментарии пользователей сети, потому что сама страничка удалена.

Судя по записям пользователей, люди возмущены, что популярная, неполитическая страничка о Риге неожиданно стала рекламным проектом партии "Согласие", а ее подписчики невольными подписчиками этой политической силы.

О нечестной практике пользователи начали жаловаться администрации Facebook и, оказывается, компания учитывает такие замечания.

На протяжении месяца вместе с Госканцелярией и Facebook активно контактировала сама Сприньге, изучающая деятельность главной партии столицы в социальных сетях.

По ее оценке, это хороший поступок со стороны Facebook, доказывающий, что такими нечестными приемами, обманывая людей, нельзя создавать политические странички.