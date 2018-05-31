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В новом содержании образования освоению латышского языка будет уделено больше времени, об этом говорится в проекте "Skola2030".

Количество уроков латышского языка не увеличится, но навыки латышского языка планируется закреплять и на других уроках.

Как рассказали представители проекта, и на других уроках дети будут учиться понимать тексты, использовать терминологию, читать научные тексты, ясно выражать свои мысли в устной и письменной форме.

В новом содержании сохранится и грамматика латышского языка, которая будет дополнена изучением стилей языка. Новшеством в обучении грамматики будет то, что школьники должны будут думать о функциональности в языке отдельных грамматических форм и категорий. Например, почему в языке несколько наклонений глагола, почему прилагательные имеют определенное окончание и др. Таким образом, ученики будут не зазубривать, а учиться понимать логику грамматических законов.

Разработан также специальный раздел "Текст и формирование текста", в котором будут использоваться тексты разных жанров.