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Латыши как нация в ближайшем будущем исчезнут. Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал латышский журналист, публицист Отто Озолс.

Таким образом он отреагировал на последние данные Центрального статистического управления, согласно которым численность населения Латвии в 2017 году уменьшилась на 7800 человек.

"Последние статистические данные сокрушительны. С 2000 года Латвия ежегодно в среднем теряла 1 % своего населения. Таким образом, за 18 лет Латвия потеряла... 18 % жителей. В этом году мы празднуем 100-летие государства. Через 50 лет наши дети и внуки будут праздновать 150-летие. И нет никаких признаков, что сокращение численности жителей затормозится, а значит, 150-летие Латвийской Республики мы встретим с 50-процентным сокращением численности населения. По сути, это означает фактическое исчезновение латышского языка, культуры, традиций в обозримом будущем. Это сухой и беспощадный холодный факт, а не драматизированное преувеличение. Цифры подтверждают это", - написал публицист.

Озолс призывает не верить политикам, которые отрицают очевидное.

"Если какой-то политик говорит тебе, что все "не так страшно”, значит, он умышленно лжет тебе. И, конечно же, не без их помощи, сокращение населения в Латвии является самым высоким и самым стремительным во всем мире. Даже охваченная войной и коррупцией Украина потеряла только 9 % населения за тот же период", - написал он.

Как уже сообщалось, данные Центрального статистического управления (ЦСУ) свидетельствуют о том, что в начале этого года в Латвии проживало 1,934 млн жителей, что на 15 700 человек меньше, чем годом ранее. Численность населения в 2017 году уменьшилась на 0,8%, в 2016 году - на 1%.