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На привлечение медработников в регионы Министерство здравоохранения планирует выделить почти 10 млн евро, сообщила министр здравоохранения Анда Чакша.

85% этого финансирования составят средства из структурных фондов ЕС.

Министр сказала, что в системе здравоохранения накопилось много проблем, так ей долго не хватало средств. Принятое решение будет означать большую доступность медицинских услуг в регионах.

Поддержка в размере нескольких тысяч евро предусмотрена для врачей-специалистов, помощников врачей, медсестер, акушерок и физиотерапевтов, которые изъявят желание работать в больницах, практиках врачей и в службе неотложной помощи.

Специалисты и медсестры будут привлекаться по четырем специальностям - сердечно-сосудистые заболевания, онкология, детская медицина и психиатрия.

Главное условие получения поддержки - готовность работать в конкретном месте по крайней мере пять лет. Размер финансовой помощи будет зависеть от специальности, семейного положения и количества детей, например, семейный врач, который переедет из Риги в Резекне с супругом и двумя детьми, может получить до 13 000 евро.

Наибольший интерес к привлечению медиков проявили Алуксне, Балви, Яунпиебалга, Гулбене, Лиепая, Сигулда, Тукумс и Вентспилс.

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