3 августа на сцене Сигулдской эстрады в рамках своего World tour 2018 c единственным концертом в Балтии выступит легендарная американская рок-группа The Dire Straits Experience.

Во время двухчасового концерта участники группы вместе со своими поклонниками и ценителями музыки исполнят самые легендарные композиции Dire Straits, а также популярные мировые хиты и баллады: Sultans of swing, Money for nothing, So far away, Brothers in arms, Walk of life, Romeo and Juliet, Tunnel of love, Telegraph road, Your latest trick, Why worry и многие другие хиты.

Особую атмосферу концерту придаст и само место проведения – Сигулдский замок.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Biļešu serviss или в интернете на сайте bilesuserviss.lv.