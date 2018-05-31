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По мнению латвийского инвестиционного банкира Гирта Рунгайниса, в Латвии должно существовать не более 20 самоуправлений, вместо нынешних 119. Об этом финансовый эксперт написал в своем Twitter.

"Для эффективной и качественной жизни латвийцам необходимо и будет более чем достаточно 20 самоуправлений. Все остальные - это присвоение денег налогоплательщиков в интересах узких местных элит и посткоммунистических политических сил", - написал банкир.

Latvijā efectīvi un kvalitatīvi iedzīvotājiem būtu nepieciešamas un pietiekamas ap 20 pašvaldībām. Viss virs tā ir nodokļu maksātāju līdzekļu izsaimniekošana šauru lokālo elišu un postkomunistisko politisko spēku interesēs. https://t.co/QwWVPoIoC2 — Girts Rungainis (@GirtsRungainis) 30 мая 2018 г.

Как сообщалось раннее, на прошедшем 11 мая в Даугавпилсе ежегодном 29-м съезде Союза самоуправлений Латвии, участниками конгресса была подписана резолюция, которая призвана противостоять попыткам государства усложнить их работу нормативным регулированием.

Фото: lffb.lv