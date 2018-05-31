Рунгайнис: элите выгодно, чтобы в Латвии было много самоуправлений (9)

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Общество | 31 мая 2018 года, 14:51

По мнению латвийского инвестиционного банкира Гирта Рунгайниса, в Латвии должно существовать не более 20 самоуправлений, вместо нынешних 119. Об этом финансовый эксперт написал в своем Twitter.

"Для эффективной и качественной жизни латвийцам необходимо и будет более чем достаточно 20 самоуправлений. Все остальные - это присвоение денег налогоплательщиков в интересах узких местных элит и посткоммунистических политических сил", - написал банкир.

Как сообщалось раннее, на прошедшем 11 мая в Даугавпилсе ежегодном 29-м съезде Союза самоуправлений Латвии, участниками конгресса была подписана резолюция, которая призвана противостоять попыткам государства усложнить их работу нормативным регулированием.

Фото: lffb.lv

Комментарии 9
Конечно!1 час назад
Также, "элите" выгодно, чтобы Латвийские железные дороги были разделены на десяток деректоратов, чтобы Латвэнерго собирало пошлину в 8 рук, чтобы за газ население платило 3 коллективам нехилооплачиваемых начальников.
В Латвии меньше миллиона трудоспособных латышей, но каждому нужна стабильно и хорошо оплачиваемая работа.
1
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Не1 час назад
Не верю глазам своим,ни одного комментария от дебильных патриотов.хоть на время им прикрыли рот
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Эх,1 час назад
в следующий раз не будите Лихо!
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