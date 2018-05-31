В ночь на пятницу минимальная температура воздуха в Латвии составит от +2 градусов местами в восточной части страны до +13 градусов на западном Курземском побережье, прогнозируют синоптики.

Местами в восточных регионах на высоте травы возможны заморозки. Будет ясно, слабый восточный ветер.

Первый день июня будет солнечным и сухим, возможна небольшая облачность, ветер слабый. Воздух прогреется до +20..+26 градусов.

В Риге тоже сохранится сухая и ясная погода при слабом ветре. Температура воздуха ночью понизится до +12 градусов в центре города и до +6..+10 градусов в пригородах. Во второй половине дня воздух прогреется до +24..+25 градусов.