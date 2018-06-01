Праздник песни можно будет смотреть на больших экранах (8)

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Общество | 1 июня 2018 года, 09:58

XXVI Вселатвийский Праздник Песни и XVI Праздник танца в честь столетней годовщины Латвийского государства пройдет в Риге с 30 июня по 8 июля и за проведением мероприятий можно будет наблюдать в латвийских общественных СМИ.

Во время праздника Латвийские общественные СМИ сменят названия и будут называться Телевидение праздника песни и радио Праздника песни.

У памятника Свободы будет располагаться студия общественных СМИ.

Днем из студии будут вещать шесть каналов Латвийского радио, которые будут проводить интерактивные трансляции с программами “Pieci rīti”, “Kā labāk dzīvot”, “Kultūras rondo”, “Ģimenes studija”, “Monopola viesis”, “Pa ceļam ar Klasiku”, “Pilnīgs vakars” и другими.

Каждый вечер, начиная с 30 июня, к прямой трансляции присоединится LTV1. 30 июня и 8 июля студии будут работать с 19:30, а с 1 по 7 июля в 20:00.

Латвийское телевидение - телевидение Праздника песни будет вести трансляции со всех больших концертов, и будет обеспечивать прямые трансляции как на LTV1, LTV7.

Смотреть праздничные мероприятия можно будет также на интернет-платформах и больших экранах, установленных на местах.

Праздник песни и танца охватит всю территорию Риги. Благодаря особым сценографическим решениям, места поведения мероприятий будут преобразованы и изменятся до неузнаваемости: будут выстроены грандиозные сцены, повсюду разместятся большие экраны, будут благоустроены территории, - словом, будет сделано все возможное, чтобы и гости, и участники могли получить максимальное удовольствие от Праздника.

На праздничную неделю в Ригу съедутся около 43 000 участников из 118 латвийских самоуправлений, а также из других стран мира, где латыши поддерживают и развивают традицию Праздника Песни и танца. На протяжении семи дней они примут участие в более чем 65 концертных программах – хоровых, танцевальных, инструментальных, своим искусством порадуют зрителей духовые оркестры, музыканты, играющие на кокле, вокальные ансамбли, фольклорные группы и др. Зрителей ждут показы ярких, красочных национальных нарядов, выставки изделий ремеслеников - мастеров прикладного искусства, а также спектакли - постановки в исполнении актеров любительских театров. Ожидается, что присутствовать на празднике и видеть все мероприятия, платные и бесплатные, «вживую», смогут 500 000 (!) зрителей. Для справки: общее число жителей Латвии – 1,96 млн. человек.

Комментарии 8
Работяга Муравей1 час назад
Убейтесь головой о стену, в этой стране праздник песни главное событие, я бы даже бесплатно не стал смотреть и слушать. Дебилоиды из СведБанка даже рекламу поставили на русском скачай приложение и пой песни на латышском языке, полный фейспалм.
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Kremļa troļļi1 час назад
Pirms runa ar cilvèkiem, apvemtais bomzi, nomazgà savu apvemto seju. Viss portàls smird, kad tu te atràpo ar savàm pèrlèm. Smerdelis.
Izskatàs, ka tev patìk staigàt ar apvemtu seju. Staigà tàlàk, tikai neej kàpnu telpàs.
Ej gulèt. Tev iedeva pàràk spècìgas nervu zàles un ar tevi runàt paliek neinteresanti. Kaut kàdus murgus vien spèjigs izdvest.
Paguli, bet tavs satelits Latviesu Patriots tev puķìtes salasìs.
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Ага1 час назад
Ну так и оплачивайте это из своего кармана!Не трогайте на это наши налоги!Вас же не кто не заставляет оплачивать 9 мая! Работал как то в прошлом году,в эти дни в Верманском Парке,мероприятия которые там происходят,еще не чего,довольно интересные,но музыка и прочий балаган,думал к концу смены,крыша поедет!)
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