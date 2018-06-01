Праздник песни можно будет смотреть на больших экранах (8)
XXVI Вселатвийский Праздник Песни и XVI Праздник танца в честь столетней годовщины Латвийского государства пройдет в Риге с 30 июня по 8 июля и за проведением мероприятий можно будет наблюдать в латвийских общественных СМИ.
Во время праздника Латвийские общественные СМИ сменят названия и будут называться Телевидение праздника песни и радио Праздника песни.
У памятника Свободы будет располагаться студия общественных СМИ.
Днем из студии будут вещать шесть каналов Латвийского радио, которые будут проводить интерактивные трансляции с программами “Pieci rīti”, “Kā labāk dzīvot”, “Kultūras rondo”, “Ģimenes studija”, “Monopola viesis”, “Pa ceļam ar Klasiku”, “Pilnīgs vakars” и другими.
Каждый вечер, начиная с 30 июня, к прямой трансляции присоединится LTV1. 30 июня и 8 июля студии будут работать с 19:30, а с 1 по 7 июля в 20:00.
Латвийское телевидение - телевидение Праздника песни будет вести трансляции со всех больших концертов, и будет обеспечивать прямые трансляции как на LTV1, LTV7.
Смотреть праздничные мероприятия можно будет также на интернет-платформах и больших экранах, установленных на местах.
Праздник песни и танца охватит всю территорию Риги. Благодаря особым сценографическим решениям, места поведения мероприятий будут преобразованы и изменятся до неузнаваемости: будут выстроены грандиозные сцены, повсюду разместятся большие экраны, будут благоустроены территории, - словом, будет сделано все возможное, чтобы и гости, и участники могли получить максимальное удовольствие от Праздника.
На праздничную неделю в Ригу съедутся около 43 000 участников из 118 латвийских самоуправлений, а также из других стран мира, где латыши поддерживают и развивают традицию Праздника Песни и танца. На протяжении семи дней они примут участие в более чем 65 концертных программах – хоровых, танцевальных, инструментальных, своим искусством порадуют зрителей духовые оркестры, музыканты, играющие на кокле, вокальные ансамбли, фольклорные группы и др. Зрителей ждут показы ярких, красочных национальных нарядов, выставки изделий ремеслеников - мастеров прикладного искусства, а также спектакли - постановки в исполнении актеров любительских театров. Ожидается, что присутствовать на празднике и видеть все мероприятия, платные и бесплатные, «вживую», смогут 500 000 (!) зрителей. Для справки: общее число жителей Латвии – 1,96 млн. человек.
Izskatàs, ka tev patìk staigàt ar apvemtu seju. Staigà tàlàk, tikai neej kàpnu telpàs.
Ej gulèt. Tev iedeva pàràk spècìgas nervu zàles un ar tevi runàt paliek neinteresanti. Kaut kàdus murgus vien spèjigs izdvest.
Paguli, bet tavs satelits Latviesu Patriots tev puķìtes salasìs.