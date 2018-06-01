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XXVI Вселатвийский Праздник Песни и XVI Праздник танца в честь столетней годовщины Латвийского государства пройдет в Риге с 30 июня по 8 июля и за проведением мероприятий можно будет наблюдать в латвийских общественных СМИ.

Во время праздника Латвийские общественные СМИ сменят названия и будут называться Телевидение праздника песни и радио Праздника песни.

У памятника Свободы будет располагаться студия общественных СМИ.

Днем из студии будут вещать шесть каналов Латвийского радио, которые будут проводить интерактивные трансляции с программами “Pieci rīti”, “Kā labāk dzīvot”, “Kultūras rondo”, “Ģimenes studija”, “Monopola viesis”, “Pa ceļam ar Klasiku”, “Pilnīgs vakars” и другими.

Каждый вечер, начиная с 30 июня, к прямой трансляции присоединится LTV1. 30 июня и 8 июля студии будут работать с 19:30, а с 1 по 7 июля в 20:00.

Латвийское телевидение - телевидение Праздника песни будет вести трансляции со всех больших концертов, и будет обеспечивать прямые трансляции как на LTV1, LTV7.

Смотреть праздничные мероприятия можно будет также на интернет-платформах и больших экранах, установленных на местах.

Праздник песни и танца охватит всю территорию Риги. Благодаря особым сценографическим решениям, места поведения мероприятий будут преобразованы и изменятся до неузнаваемости: будут выстроены грандиозные сцены, повсюду разместятся большие экраны, будут благоустроены территории, - словом, будет сделано все возможное, чтобы и гости, и участники могли получить максимальное удовольствие от Праздника.

На праздничную неделю в Ригу съедутся около 43 000 участников из 118 латвийских самоуправлений, а также из других стран мира, где латыши поддерживают и развивают традицию Праздника Песни и танца. На протяжении семи дней они примут участие в более чем 65 концертных программах – хоровых, танцевальных, инструментальных, своим искусством порадуют зрителей духовые оркестры, музыканты, играющие на кокле, вокальные ансамбли, фольклорные группы и др. Зрителей ждут показы ярких, красочных национальных нарядов, выставки изделий ремеслеников - мастеров прикладного искусства, а также спектакли - постановки в исполнении актеров любительских театров. Ожидается, что присутствовать на празднике и видеть все мероприятия, платные и бесплатные, «вживую», смогут 500 000 (!) зрителей. Для справки: общее число жителей Латвии – 1,96 млн. человек.