"Моральный вопрос": историки Латвии и России прекратили сотрудничать (4)

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Общество | 1 июня 2018 года, 11:33

Из-за незаинтересованности историков и напряженных отношений с Россией работа латвийско-российской комиссии историков прервана на неопределенное время, пишет Latvijas avīze.

"Никто из членов частично распавшейся латвийско-российской комиссии историков не проявил активности ни до того, как она перешла под крыло Латвийской академии наук, ни после того. Учитывая нынешнюю ситуацию в межгосударственных отношениях и рекомендации латвийских учреждений, координирующих внешнеполитическую и научно-просветительскую работу, а также мнение директора Института истории Латвийского университета Гунтиса Земитиса, работа предыдущей комиссии прекращена и создание новой работоспособной комиссии временно отложено", - рассказал президент Латвийской академии наук (ЛАН) Ояр Спаритис.

Земитис сообщил, что получил от президента ЛАН предложение разработать направления и цели работы восстановленной комиссии, но отказался, так как "это не только академический, но и моральный вопрос".

"Историков и научных учреждений, которые профессионально занимаются изучением истории 20-го столетия, вовсе не так много", - отметил он.

"Мнение их абсолютного большинства о том, что в данный момент восстановление такой комиссии нецелесообразно, совпадает с моей личной убежденностью", - добавил Земитис.

Латвийские историки в принципе не возражают против сотрудничества с российскими коллегами - на индивидуальном уровне поездки на конференции в Россию и контакты с коллегами продолжаются, но существует мнение, что возобновление сотрудничества на государственном уровне в комиссии означало бы "абсолютно политическую установку", где у России есть свои интересы.

В феврале этого года ЛАН и канцелярия президента Латвии подписали соглашение о переходе "замороженной" латвийско-российской комиссии историков под эгиду ЛАН.

Эта комиссия была образована в соответствии с соглашением, достигнутым в конце 2010 года тогдашними президентами Латвии и России Валдисом Затлерсом и Дмитрием Медведевым. Летом 2014 года ее работа остановилась.

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
Latviešu Patriots15 минут назад
Malači, 100% atbalstu! Ar truliem ienaidniekiem nav ko diskutēt!
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Patriotменьше минуты назад
Latvijas Republikas valsts valoda ir latviesu. Raksti valsts valodà.
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Patriot1 минуту назад
Kàda var bùt kopìga vèsturnieku komisija ar Krieviju? Par ko vispàr ar okupantvalsti runàt? Tas tacu no pasa sàkuma bija skaidrs, ka pilnìgi bezjèdzìga naudas un laika tèrèsana. Pietiktu palasìt, ko te komentàros raksta vietèjie Kremla politikas atbalstìtaji.
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