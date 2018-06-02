Общество |

Основной целью ООН по устойчивому развитию является ликвидация нищеты. Риски бедности включают не только зарпплаты и доступ к социальным услугам, но и условия жизни. Людям из латвийской глубинки приходится нелегко - 55,3% домохозяйств в Латгале в прошлом году с трудом сводили концы с концами, а 7,6% в Видземе не могли позволить себе купить стиральную машину, свидетельствуют данные Центрального статуправления (ЦСУ). Об этом пишет Delfi.lv.

Данные ЦСУ "Доходы и условия жизни в Латвии в 2017 году", позволяют посмотреть, как живут люди в регионах, в том числе выясняется, что,например, 16% домохозяйств выживают без туалета и водопровода. Условия проживания в латвийских регионах по-прежнему отличаются, многие факторы указывают, что проживающим в столице живется намного лучше.

Согласно данным ЦСУ, обувь купить на смену изношенной не могут позволить себе купить 34% жителей Курземе, 31% Видземе, 23% жителей Земгале, 26% жителей Латгале и 19% проживающих в Риге.

Кроме того, без туалета и водопровода проживают 12,6% жителей Курземе, 16% жителей Земгале, 22,6% жителей Видземе, 25,3 % жителей Латгале.

Домохозяйства, которым трудно свести концы с концами и заплатить или оплатить ежедневные издержки - 37,5% в Курземе, 54,7% в Земгале, 44,6% в Видземе, 55,3% в Латгале и 35% в Риге.

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