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Сотрудник Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), который спас 30 мая прыгающую из окна четвертого этажа женщину, в интервью LNT рассказал, что он пережил в тот момент, пишет jauns.lv.

Томас пояснил, что у него было два варианта - либо с пятого этажа с помощью веревки засунуть женщину в окно, либо отправиться на третий этаж, чтобы в случае прыжка попытаться поймать женщину.

"Когда мы прибежали на третий этаж нас уже ждал один из жильцов дома. Я открыл окно в его квартире и посмотрел на этаж выше. Сразу увидел эту женщину. Она уже вслух проговаривала обратный отсчет секунд от 10 до 1", - вспоминает пожарный.

Томас отметил, что женщина падала спиной и летела головой вниз.

"Я поймал ее за талию и попытался затащить в окно, но, к сожалению, не получилось. Мне казалось, что она уже выскользнула у меня из рук, но после этого я увидел, что она все еще в моих руках. Зацепился за ноги. Ее вес составлял от 50 до 70 кг или даже больше. Но в тот момент я веса не чувствовал", - рассказывает Томас.

Он подчеркнул, что в спасении женщины есть не только его заслуга.

"Без помощи моего коллеги не удалось бы спасти ей жизнь. В квартире был очень низкий подоконник и меня бы выдернуло вслед за женщиной. Но мой напарник обеспечил меня карабином, поэтому я был спокоен и начал ловить обеими руками", - заключил пожарный.

Спасенная женщина была передана в руки медиков. Пожарные будут удостоены наград Государственной пожарно-спасательной службы и МВД.

Фото: screenshot LNT