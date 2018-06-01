Будем изучать оккупацию: в Латвии хотят создать Институт национальной памяти (6)

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Общество | 1 июня 2018 года, 12:58

Комиссия по научному изучению документов КГБ Латвийской ССР предлагает реорганизовать ее в Институт национальной памяти или учредить такой институт до 31 декабря 2018 года. Это следует из подготовленного комиссией и направленного юридической комиссии Сейма законопроекта о гласности.

Институт национальной памяти стал бы государственным научным учреждением по изучению документов периодов оккупации Латвии, отмечает комиссия.

Согласно законопроекту министр образования и науки раз в год, но не позднее Дня восстановления независимости Латвийской Республики 4 мая на пленарном заседании Сейма делает открытый доклад о результатах изучения истории Латвии в течение предыдущего года.

Приоритеты дегитализации и публикации документов КГБ в интернете в текущем году определяются, исходя из заключения Института национальной памяти, которое он готовит раз в год, говорится в законопроекте.

Комиссия подготовила предложения к законопроекту о гласности в виде проекта распоряжения Кабинета министров и направила их юридической комиссии Сейма, сообщил ее руководитель Карлис Кангерис.

Фото: livejournal.com

Комментарии 6
УПС21 минуту назад
Институт национальной памяти им. Альцгеймера?
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mant15 минут назад
хитрожопые хотят себя работой и финансированием обеспечить:)))
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Мы вас заставим путру есть и родину любить!15 минут назад
И помнить то, что нужно и как нужно!))))
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