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Фонд Латвийского музея современного искусства (ЛМСИ) надеется, что дополнительные инвестиции в проект в размере 1 млн евро позволят в течение этого года согласовать проект его строительства, сообщила представитель фонда Инга Васильева.

Несмотря на решение Комиссии рынка финансов и капитала о недоступности вкладов ABLV Bank, меценаты и учредители фонда ЛМСИ Инара и Борис Тетеревы, Эрнест Бернис и Олег Филь решили выделить на проект строительства музея дополнительное финансирование в размере 1 млн евро, пояснила она.

В развитие проекта уже вложено около 3,5 млн евро.

В проектировании здания музея участвуют более 30 предприятий и экспертов из Латвии, Финляндии, Великобритании и Нидерландов.

В августе 2017 года была закончена разработка эскизного проекта здания ЛМСИ, после получения строительного разрешения начался второй, заключительный этап его проектирования, который планируется завершить к середине 2018 года.

В связи с ликвидацией ABLV Bank были приостановлены инвестиции в размере 186,7 млн евро в проекты развития группы Pillar, в числе которых - строительство офисных и жилых зданий, развлекательного центра Hanzas perons, парка, детсада и ЛМСИ в районе ул. Ханзас в Риге.