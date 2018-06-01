После выходных жара спадет: Латвию охватит арктический воздух
Общество | 1 июня 2018 года, 13:56
Несмотря на то, что выходные будут жаркими, на следующей неделе в Латвию придет холодный воздух из Арктики, свидетельствуют последние прогнозы синоптиков.
В субботу и воскресенье в Латвии будет господствовать солнечная погода, однако местами возможны осадки и даже грозы. Наиболее вероятна непогода в Латгале.
В ночь на вторник Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, после чего днем температура уже не поднимется выше +13..+18 градусов. Кроме того, во вторник возможны дожди и град.
По ночам на следующей неделе будет существенно холодать, а трава может покрыться инеем. На большей части территории Латвии возможны краткосрочные осадки, но нехватка влаги сохранится.