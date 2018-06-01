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Несмотря на то, что выходные будут жаркими, на следующей неделе в Латвию придет холодный воздух из Арктики, свидетельствуют последние прогнозы синоптиков.

В субботу и воскресенье в Латвии будет господствовать солнечная погода, однако местами возможны осадки и даже грозы. Наиболее вероятна непогода в Латгале.

В ночь на вторник Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, после чего днем температура уже не поднимется выше +13..+18 градусов. Кроме того, во вторник возможны дожди и град.

По ночам на следующей неделе будет существенно холодать, а трава может покрыться инеем. На большей части территории Латвии возможны краткосрочные осадки, но нехватка влаги сохранится.